Bruna Rotta, affair de Rodrygo Goes, se muda para Madrid

“Vocês me perguntam muito. Não estou namorando, eu não fico com mais ninguém e espero que a pessoa também não fique, por consideração de ambas as partes. Mas namorando não, estou sendo fiel a ficante, que está morando ali no coração”, esclareceu Bruna em uma postagem no Instagram.

Os indícios apontam para um namoro, mas Bruna Rotta garante que no momento é apenas ”fiel a ficante”. Os rumores de um possível romance entre a modelo e o jogador do Real Madrid começaram no réveillon, em Maracaípe, Pernambuco.

Ainda não há designação para o status de relacionamento entre Rodrygo Goes e Bruna Rotta, mas o romance parece cada vez mais intenso. A modelo já admitiu publicamente sua paixão pelo jogador do Real Madrid e, inclusive, deixou o Brasil para viver em Madrid ao lado dele. Ela também embarcou para Orlando, na Flórida, para acompanhá-lo durante a disputa da Copa América.

Mudança para Madrid

O romance entre Rodrygo e Bruna já não é mais segredo, e o casal parece mesmo determinado a fazer dar certo. Não à toa, o jogador do Real Madrid encorajou a modelo a se mudar para Espanha para encurtar a distância entre os dois. Ela não só aceitou, como, inclusive, atualizou a bio nas redes sociais com o novo endereço.

Bruna é ativa nas redes sociais e no início do mês, dia 6, compartilhou foto do buquê de flores e chocolates que recebeu de Rodrygo – idêntico ao entregue para mãe do atleta: “Estou impactada. O jeito que recebo o presente. Amigas, estou impactada. Quer meu coração? Pode pegar”, escreveu Rotta na publicação.

Antes de se mudar definitivamente para Madrid, Bruna Rotta também fez questão de ‘desfilar’ pelas ruas da capital espanhola com uma camisa da Seleção no nome de Rodrygo. Ela também se tornou presença recorrente nos camarotes do Estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, durante os jogos do amado.