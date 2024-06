Brasileirão tem Z-4 com maior número de campeões na história

O triunfo do Vitória por 4 a 2 diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira (20), no Barradão, mexeu com a tabela do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Rubro-Negro Baiano saiu da zona de rebaixamento, deixando quatro campeões nacionais dentro do Z-4: Vasco, Grêmio, Corinthians e Fluminense.

Os quatro clubes juntos somam 17 títulos do Campeonato Brasileiro, sendo sete do Timão, quatro do Cruzmaltino, quatro do Tricolor Carioca e dois do Imortal. Além disso, são seis Libertadores, sendo três apenas do Grêmio e um para as outras três equipes. Assim, esta é a maior quantidade de taças reunidas em uma zona de rebaixamento na história. O número conta desde que a Série A passou a ter 20 clubes na era dos pontos corridos.