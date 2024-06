Botafogo recebe campeões de 1989 no Espaço Lonier

Ex-jogadores receberam homenagens no aniversário de 35 anos do título do Campeonato Carioca

Ídolos do Botafogo

As visitas não aconteceram por acaso. Afinal, os ex-jogadores estão marcados na história do Botafogo pelo título do Campeonato Carioca de 1989. A conquista completou 35 anos nesta sexta-feira (21/06). Portanto, os sete ídolos receberam homenagens especiais no CT.

Após um convite de Artur Jorge, os ex-jogadores tomaram café da manhã com os atletas alvinegros. Além disso, os sete ídolos também receberam camisas oficiais do Glorioso com “89” nas costas. O clube fez um registro do momento nas redes sociais.