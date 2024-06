Bélgica x Romênia: onde assistir, escalações e arbitragem

Embora tenha surpreendido de forma negativa em sua estreia na Euro, a Bélgica aparece como favorita para buscar a vitória diante da Romênia e a boa notícia é que o técnico Domenico Tedesco não tem problemas no elenco e poderá entrar em campo com força máxima.

Como chega a Romênia

Por outro lado, a Romênia chega embalada após a grande vitória por 3 a 0 sobre a Ucrânia na partida de estreia e quer manter a liderança isolada do Grupo E. Além disso, um empate contra os belgas também garante o topo da tabela e o técnico Edward Iordănescu também não possui nenhum desfalque no time.

No momento, a Romênia lidera o Grupo E com os mesmos três pontos da vice-líder Ucrânia e da Eslováquia, terceira colocada. Por fim, os belgas aparecem na lanterna da chave, com zero.