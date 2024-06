Augusto Melo promete quatro reforços de peso e pede voto de confiança

Presidente conversou com torcedores que invadiram a sede social do Timão nesta quinta-feira e pediu trégua até a janela de transferências

A crise no Corinthians ganhou mais um capítulo, após membros da torcida organizada do clube invadirem a sede social do clube nesta quinta-feira (20) para falar com a diretoria. Os simpatizantes do Timão exigiram uma conversa com o presidente Augusto Melo sobre o atual momento vivido pelo clube e conseguiram. Após um bate-papo de 30 minutos, os torcedores ouviram promessas do mandatário, que também pediu um voto de confiança.

A torcida reclamou bastante do desempenho do time e também da falta de reforços para ajudar António Oliveira no Campeonato Brasileiro. Há um consenso que a falta de ”peças” vem prejudicando o treinador. Assim, não é justo cobrá-lo neste momento.