Após triunfo fora, meia Allano quer Criciúma em busca de vitória dentro de casa

Meia entrou na segunda etapa no duelo contra o Dragão e construiu a jogada que resultou na falta do gol da virada

Na partida contra o Atlético-GO, o Criciúma alcançou a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série A e foi o segundo triunfo fora de casa. Apesar de ter feito boas partidas sob os seus domínios, o Tigre ainda não conseguiu somar três pontos atuando no seu estádio. O meia Allano, que entrou bem na partida contra o Atlético e sofreu a falta que resultou no segundo gol, acredita que o fator casa será importante e que a equipe tem que buscar vencer no Heriberto Hülse.

“Nós temos feito boas partidas em casa, mas infelizmente os resultados positivos não estão acontecendo. Na última partida, em casa por pouco não conseguimos. O nosso torcedor tem feito o papel deles, tem nos apoiado. Agora temos essa partida contra o Botafogo, que é uma equipe muito qualificada, respeitamos muito, mas vamos jogar em casa e com certeza vamos entrar para buscar a vitória”, disse.