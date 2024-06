Após dez meses, Calegari, do Fluminense, volta a atuar: ‘Eternamente grato’

Recuperado de lesão, Calegari voltou a atuar pelo Fluminense após dez meses longe dos gramados. Assim, diante do Cruzeiro, no Mineirão, o lateral iniciou no banco de reservas, mas logo entrou na partida, já que Marquinhos sentiu um desconforto. Em campo, o jogador visivelmente sentiu a falta de ritmo e errou alguns passes, entretanto mostrou que pode ser uma opção pelo lado.

Dessa forma, o último jogo oficial do lateral-direito pelo time carioca tinha acontecido no dia 2 de fevereiro de 2023. Na ocasião, o atleta esteve em campo no revés por 1 a 0 para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Em seguida, o Tricolor optou por emprestá-lo ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, ex-equipe de Douglas Costa. Por lá, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro.