Abel Ferreira alerta CBF sobre descanso entre intervalos de partidas

Treinador do Palmeiras afirma que equipes precisam ao menos de três dias de um jogo até o outro do Brasileirão para se prepararem melhor

O Palmeiras venceu o Bragantino em jogo realizado nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, alcançando assim o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos em 10 rodadas.. O time está em boa fase, com quatro vitórias seguidas. Mesmo em um momento positivo, o técnico Abel Ferreira preferiu voltar a falar sobre o calendário da CBF.

“Vocês veem vários treinadores falando disso. Hoje foi o Atlético Mineiro, teve o São Paulo também. E eu falo sobre isso há quatro anos, que faz muita diferença ter dois dias, três dias para se preparar para os jogos. Lutarei sempre por isso e faço o pedido à CBF, às pessoas que fazem o calendário, para que pelo menos todas as equipes tenham três dias de descanso”, declarou Abel Ferreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abel, aliás, foi questionado novamente sobre a situação envolvendo o atacante Dudu, que quase fechou com o Cruzeiro, mas a negociação não se concretizou.