Willian admite jogo ruim do Santos, mas celebra retorno das vitórias

Atacante falou que o Peixe não fez uma boa partida contra o Goiás e comentou primeiro gol bizarro do Alvinegro Praiano

O Santos venceu o Goiás por 2 a 0 nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro e voltou a somar três pontos na Série B, do Campeonato Brasileiro. Contudo, não foi um jogo brilhante do Peixe. O atacante Willian Bigode, após a partida, disse que a equipe não fez uma boa partida, mas destacou a importância de voltar a triunfar.

“Sabíamos que seria difícil, pressão do torcedor. Faz parte. O melhor é que compareceram. É complicado vir de quatro derrotas, ainda mais com o bom trabalho que vem sendo realizado desde o começo do ano. A pressão já começa interna. Não falta comprometimento. Hoje, não foi um jogo brilhante, mas o time perseverou”, disse Willian.