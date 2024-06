Vasco não tem pior campanha, mas chega a número inédito nos pontos corridos

A fase ruim do Vasco parece não ter fim. Apesar de ainda não estar na zona de rebaixamento, a equipe carioca já coleciona números negativos no Brasileirão-2024. Afinal, com a derrota por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta (19), o time chegou a nova marca “pessoal” no torneio.

São sete derrotas em dez rodadas: é, assim, o maior número de reveses na primeira dezena de partidas em pontos corridos para o Gigante da Colina. O time já perdeu para Red Bull Bragantino (segunda rodada), Fluminense (terceira rodada), Criciúma (quarta rodada), Athletico (quinta rodada), Flamengo (sétima rodada), Palmeiras (oitava rodada) e Juventude (décima rodada). Vendeu dois (Grêmio e Vitória) e empatou um (Cruzeiro).

