Vasco forma comissões de inquérito para analisar atos de ex-presidentes

O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, João Riche, divulgou nesta quarta-feira (19), 14 nomes que vão compor as duas comissões de inquéritos. Assim, elas visam analisar atos de ex-presidentes do clube (Jorge Salgado e Alexandre Campello). As mesas irão participar ativamente de uma análise de documentos e elaborar um relatório que ficará pronto no prazo inicial de 120 dias. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, este processo pode acarretar penalidades a sócios. Afinal, pode haver até a exclusão do quadro social do Cruz-Maltino. A formação das comissões também prevê “adoção de medidas cabíveis de interesse dos associados” do clube de São Januário.