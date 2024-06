Torcida do Flamengo prepara homenagem para Everton Ribeiro no Maracanã

Reencontro entre ídolo e Nação está marcado para as 20h desta quinta-feira (20), em partida válida pela décima rodada do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Entre todos componentes que indicam um duelo especial entre Flamengo e Bahia, nesta quinta-feira (20), há um específico que tem mexido com o brio do torcedor: o reencontro de um ídolo com uma nação. Após dez anos, Everton Ribeiro voltará ao Maracanã como adversário do Rubro-Negro – clube o qual se consagrou como um dos maiores da história em sua posição. O contato, porém, será como nos velhos tempos quando recebia constantemente homenagens nas arquibancadas do Estádio Mário Filho. Três organizadas do Flamengo exibirão bandeiras no Setor Norte, tradicional da torcida rubro-negra, com referências ao ex-camisa 7 da Gávea. A ideia da Fla-Manguaça, Urubuzada e Nação 12 é relembrar parte da trajetória de Everton Ribeiro pelo clube e enaltecer os 11 troféus conquistados como capitão de uma das maiores gerações da história do Rubro-Negro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em contrapartida, o Flamengo não planeja qualquer homenagem a Everton Ribeiro na noite desta quinta-feira (20). O clube entende que, apesar de não ter promovido despedida no Maracanã, fez tributo ao jogador em seu último dia no CT Ninho do Urubu.

Flamengo e Bahia duelam pela liderança do Brasileirão na noite desta quinta-feira (20), às 20h, pela décima rodada da competição. As equipes têm 18 pontos somados até o momento, enquanto o Botafogo chegou a 20 com o empate em 1 a 1 com o Athletico. Ou seja, se houver triunfo no Maracanã, o vencedor assumirá o topo da tabela. ‘Flamília’ estará presente no Maracanã A passagem de Everton Ribeiro pelo Flamengo teve tamanha intensidade que criou-se uma extensão entre torcida e família. Seus filhos, Baby Guto e Totói, nasceram enquanto o atleta era capitão do Rubro-Negro e se tornaram espécies de amuletos para a Nação. Inclusive, o caçula Antônio era carinhosamente apelidado como ‘sétimo remador’. Marília Nery liderava o ‘bonde das esposas’ e ainda mantém uma legião de fãs no Flamengo. Ela, inclusive, se manifestou nas redes sociais sobre o duelo desta quinta-feira: “Já estou nervosa”. Os três desembarcaram no Rio de Janeiro e estarão presentes no Maracanã.