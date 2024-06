Torcedores vão ao Parque São Jorge e cobram diretoria do Corinthians

Torcedores do Corinthians se revoltaram com mais uma derrota no Brasileirão e estiveram na tarde desta quinta-feira (20), no Parque São Jorge, e fizeram fortes cobranças com a atual fase do clube. Um grupo com cerca de 30 integrantes de uma organizada estiveram no clube e discutiram com membros da diretoria alvinegra. Eles foram barrados ao tentarem entra pelo hall social, segundo o “ge”.

Sem acesso pela entrada principal, fora até a entrada do estacionamento conversar com os dirigentes. Estiveram presentes o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma; os diretores da base Valmir Costa e Claudinei Alves; o diretor administrativo Marcelo Mariano; e o secretário-geral, Vinicius Cascone.