Tite manda recado para a CBF: ‘Tem jogador que vai estourar, cuidado’

Treinador do Flamengo saiu na bronca com a federação e defende mudanças no calendário do Futebol brasileiro

O Flamengo venceu o Bahia nesta quinta-feira (20), no Estádio do Maracanã e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite analisou a sequência de partidas da equipe nesta temporada. Assim, ele afirmou que entrará em contato com a pessoa responsável por organizar o calendário da CBF para debater a maratona de jogos.

“Vou falar diretamente com ele, com o Julio Avellar, sendo o responsável pelo calendário. Ele precisa cuidar adequadamente da organização e do tempo de descanso das equipes. Tem atletas que vão estourar porque vão jogar em menos de 72 horas. Lesões no joelho, tornozelo podem ocorrer. Isso prejudica o clube, prejudica a campanha e o atleta individualmente. Cuidado. Mencionarei novamente o nome: Julio Avellar. Faça as coisas corretamente”, disse Tite.

O Rubro-Negro não pôde contar com os jogadores convocados para a Copa América, como Arrascaeta, Matias Viña e Delacruz, que estão com a seleção do Uruguai, além de Pulgar, pelo Chile. No entanto, teve o retorno de Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Allan, do departamento médico.