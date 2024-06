Seleção pede intervenção da Uefa e indica chance de abandonar a Eurocopa

A Uefa quase precisou resolver um grave problema durante a disputa da Eurocopa. Isso porque integrantes da Federação de Futebol da Sérvia entregaram uma reclamação envolvendo cânticos com ameaças ao país. Tal situação ocorreu antes do duelo contra a Eslovênia, nesta quinta-feira (20). Assim, exigiram uma intervenção da organização e até comunicaram a possibilidade de abandonar a competição.

As críticas da seleção da Sérvia dizem respeito a gritos que vieram das arquibancadas no empate por 2 a 2 entre Albânia e Croácia, na última quarta-feira (19). Ambos os países têm diferenças políticas e ideológicas com a Sérvia. Desse modo, aos 14 minutos do segundo tempo, foram ouvidos os cânticos “matem, matem, matem os sérvios” no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha.