Polônia x Áustria: onde assistir, escalações e arbitragem

Apesar da estreia com derrota por 2 a 1 para a Holanda, a Polônia tem motivos para comemorar nesta segunda rodada da fase de grupos. Isto porque o capitão e craque do time, Robert Lewandowski, está recuperado de lesão na coxa direita e pode ir a campo nesta sexta-feira.

Em duelo de duas seleções que precisam vencer para seguirem vivas na Eurocopa 2024, Polônia e Áustria se enfrentam, nesta sexta-feira (21), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Berlim, pela segunda rodada do Grupo D. Enquanto os poloneses, sem Lewandowski, perderam para a Holanda, os austríacos foram derrotados pela França.

Dessa maneira, o técnico Michal Probierz terá um reforço importante para a partida contra a Áustria, que ganhou status de ‘decisão’. Isto porque tanto os poloneses quanto os austríacos perderam a primeira rodada e podem se complicar em caso de um novo tropeço no Grupo D.

Contudo, a presença de Lewandowski entre os titulares ainda não foi confirmada e existe a possibilidade do jogador do Barcelona começar a partida no banco de reservas. Caso isso aconteça, Swiderski deve fazer dupla de ataque com Buksa, com a saída de Urbanski no time inicial.