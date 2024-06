Palmeiras perdeu uma vez para o RB Bragantino, como mandante, no século

Verdão encara o Massa Bruta nesta quinta-feira, no Allianz Parque com grande retrospecto em sua casa para subir na tabela do Brasileirão

Afinal, neste século, o Palmeiras perdeu apenas uma vez para o RB Bragantino jogando diante de seus torcedores. O revés no dia 9 de outubro de 2021, pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde perdeu por 4 a 2. Raphael Veiga e Dudu anotaram os gols do time mandante, enquanto Ytalo, Tomás Cuello e Artur (2x), balançaram a rede para os visitantes.

O Palmeiras encara o RB Bragantino nesta quinta-feira (20), às 21h30, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vive um momento muito positivo, com uma sequência de vitórias e conta com um aliado para vencer mais uma na competição. O seu retrospecto como mandante diante do Massa Bruta.

Ao todo, as equipes se enfrentaram 16 vezes neste século, com 11 vitórias do Palmeiras, quatro empates e apenas um triunfo para o RB Bragantino.

Na última vez em que os dois clubes duelaram com o Verdão jogando dentro de seus domínios, o embate terminou empatado em 1 a 1. Pela sexta rodada do Brasileirão 2023, Artur fez valer a “Lei do ex” e marcou para o Palmeiras, enquanto Juninho Capixaba fez para o Massa Bruta no Allianz Parque.

Palmeiras mira a liderança do Brasileiro

Assim, é com este retrospecto que o Palmeiras tenta sua 12° vitória diante do RB Bragantino em seus domínios. Aliás, um triunfo pode por o time de Abel Ferreira na liderança. Afinal, se o Verdão vencer o Massa Bruta e o Flamengo tropeçar diante do Bahia, o Alviverde assume a ponta e entra de vez na briga pelo tricampeonato nacional.