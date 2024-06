Palmeiras joga bem e derrota o Red Bull Bragantino

Palmeiras foi muito bem ao longo da partida, apresentou um jogo consistente e somou três pontos no Brasileirão

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Juventude, em casa. Enquanto isso, o Massa Bruta vai atrás da recuperação diante do Vitória, no Nabi Abi Chedid.

Nesta quarta-feira (20), o Palmeiras fez um jogo consistente e derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Os gols saíram através de Raphael Veiga e Rony. Com o placar, o Verdão chegou aos 21 pontos e ocupa a terceira colocação. O Massa Bruta está na oitava colocação, com 15 pontos.

Pelo lado do Verdão, Estêvão brilhava em campo e dava condições aos companheiros. Foi em lance dele, que a zaga do Massa Bruta ficou na saudade e achou Raphael Veiga. O camisa 23 bateu forte e venceu Cleiton, 1 a 0.

O placar poderia ser maior antes do intervalo, mas o arqueiro do Bragantino fez ótimas intervenções em lance individual de Estêvão e na cabeçada de Mayke.

Segundo tempo agitado

Nos minutos iniciais, o Red Bull Bragantino achou o seu gol. Em troca rápida, Sasha encontrou Matheus Fernandes, que tocou na saída do goleiro, 1 a 1. A resposta do Alviverde ocorreu logo depois. Rony aproveitou o lançamento de Weverton, aproveitou a falha da zaga do Massa Bruta e ao ver Cleiton sair para abafar, mandou para o fundo da rede, 2 a 1.