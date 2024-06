Palmeiras acerta a contratação de Giay

Desde a semana passada, a diretoria tenta finalizar a contratação do jogador. No início, o Palmeiras enviou uma oferta de R$ 32 milhões pelo atleta, O San Lorenzo, por sua vez, queria R$ 53 milhões por 80% dos direitos. Assim, o Verdão mudou a estratégia e ofereceu R$ 37,8 milhões por 70% dos direitos econômicos.

O Palmeiras acertou a contratação do lateral-direito Giay, do San Lorenzo. O jogador agora é esperado no Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato. O Verdão vai desembolsar cerca de R$ 40 milhões para contratar a promessa argentina.

Com a paralisação do Campeonato Argentino para a disputa da Copa América, Giay está de folga e viajou com alguns amigos. Por conta disso, o Palmeiras ainda não confirma quando ele vai se apresentar na Academia de Futebol para os exames médicos.

Giay tem 20 anos e foi capitão das seleções de base da Argentina. Ele é destaque do Ciclón e enfrentou o Verdão duas vezes este ano, na fase de grupos da Libertadores.

Inicialmente, Giay não considerava uma ida para outro clube da América do Sul e priorizava a Europa. Contudo a proposta do Palmeiras mexeu com o atleta, que passou a validar a possibilidade de seguir no continente e adiar sua ida ao Velho Continente. Benfica e Atlético de Madrid estavam entre os possíveis destinos do jogador, mas não enviaram proposta.