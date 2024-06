Na lanterna do Brasileirão, Fluminense tem segunda pior defesa e segundo pior saldo

Parar piorar, a partida contra a Raposa ampliou a marca negativa do Tricolor, que sofreu gol em todos os dez jogos do Brasileirão até o momento. É, assim, o único clube do certame a ostentar tal marca. Além dessa, há outras duas categorias que o Flu se destaca negativamente.

Zaga do Fluminense em maus lençóis

Com 18 gols sofridos, o time treinado por Fernando Diniz tem a segunda pior defesa da competição, atrás apenas do Vasco – o Cruz-Maltino sofreu 21 bolas na própria rede. A outra marca tricolor também conta com o rival carioca como “líder”: o pior saldo de gols do Brasileirão. O Vasco tem -14, enquanto o Flu vem atrás, com -8.

Este fator, aliás, foi o que empurrou o Fluminense para a lanterna do Brasileirão. Enquanto a equipe perdia “apenas” por 1 a 0 para o Cruzeiro, ia ficando em 19º, com o Vitória em último pelo número de gols feitos, já que os times empatavam no número de vitórias (uma) e no saldo (-7). O segundo gol de William, já nos acréscimos no Mineirão, foi responsável, então, pela ida do Flu ao último posto do Brasileirão.

Veja a lista das piores defesas

Ranking – Time – Gols sofridos (saldo)