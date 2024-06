Lima, do Fluminense, pede desculpas à torcida e mira recuperação: ‘Lutar até o final’

Meio-campista reconhece situação complicada do Tricolor, que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, e tenta volta por cima contra o Flamengo

Com a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, o Fluminense dormiu na lanterna do Campeonato Brasileiro. Sem rumo, a equipe carioca venceu apenas uma partida nas dez primeiras rodadas da competição e não consegue reencontrar o bom futebol que a fez conquistar a Libertadores. Na saída de campo, Lima pediu desculpas ao torcedor pela situação e disse que o time tem que dar a voltar por cima no clássico.

“A gente pede desculpa pela situação em que a gente está. Mas é trabalhar ainda mais. Focar ainda mais. Sabemos que a gente está num momento difícil. É lutar até o final. Temos um clássico (Flamengo, no dia 23) pela frente. Vamos com tudo aí pra dar a volta por cima e sair dessa situação o mais rápido possível “, disse o meio-campista.