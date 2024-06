Júnior Santos critica não marcação de pênalti para o Botafogo: ‘Falta de boa vontade’

LEIA MAIS : Gol de Bastos mantém o Botafogo com marca importante no BR-24

Com gol de Bastos no último lance, Botafogo e Athletico-PR empataram em 1 a 1 no Nilton Santos . O Glorioso mostrou muita determinação no fim e conseguiu um ponto no apagar das luzes. No entanto, Júnior Santos saiu chateado de campo. O atacante reclamou da não marcação de um pênalti nas redes sociais.

Pênalti para o Botafogo?

O lance aconteceu no segundo tempo. Após um cruzamento, Júnior Santos sofreu um contato e caiu dentro da área. No entanto, Ramon Abatti Abel, árbitro do jogo, não assinalou pênalti. A decisão do juiz gerou revolta do atacante em campo. O VAR também não enxergou infração.

“O cara só visou meu corpo, nem a bola ele olha. Brincadeira. Não sou de reclamar da arbitragem, mas isso aqui é muita falta de boa vontade com o Botafogo. Pedi para o árbitro olhar o VAR, nitidamente quando faço o movimento para cabecear a bola o jogador do Athletico, além de fazer uma carga com as mãos, tem o movimento do pé dele apoiado para fazer a falta. Sendo que estou de costas para ele e visando chegar na bola. São esses lances que acabam prejudicando uma equipe em partidas decisivas. Complicado”, escreveu Júnior Santos nos stories do Instagram. O atacante apagou a publicação algumas horas depois.

O Botafogo agora entra em campo no próximo sábado (22/06), diante do Criciúma, às 16h (de Brasília), no Majestoso, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Glorioso atualmente vive um bom momento sob comando de Artur Jorge. Afinal, os jogadores alvinegros não perdem há nove jogos na temporada e estão na liderança isolada do campeonato.