Inter volta ao Beira-Rio diante do Juventude pela Copa do Brasil; veja data

Inter enfrentar o rival do Rio Grande do Sul no dia 10 de julho. A princípio, será a primeira partida no estádio após as enchentes

Assim, a torcida do Inter poderá voltar a sua casa no dia 10 de julho, uma quarta-feira, às 19h (de Brasília). O jogo de volta será no sábado seguinte, no dia 13, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vale lembrar que a equipe da serra gaúcha tem mandado suas partidas em seu estádio normalmente, como correu na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na última quarta.

A CBF divulgou dias e horários dos jogos atrasados da terceira fase da Copa do Brasil. A entidade confirmou que a partida de ida entre Inter e Juventude será no Beira-Rio. O duelo marcará o retorno do Colorado ao seu estádio após mais de dois meses, uma vez que o local foi gravemente afetado pelas enchentes que atingiram em cheio Porto Alegre.

As duas equipes se enfrentariam no jogo de ida da Copa do Brasil no dia 1º de maio, mas as fortes chuvas que assolaram Porto Alegre fizeram a CBF adiar a partida para o dia 10 daquele mês. Contudo, as equipes novamente não puderam entrar em campo, o que gerou novo adiamento.

Último jogo do Inter no Beira-Rio foi no fim de abril

O Inter não atua no Beira-Rio desde o dia 28 de abril, quando empatou com o Atlético-GO, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio foi bastante afetado nas enchentes. A água chegou a 80 cm e atingiu o segundo anel das cadeiras. Por conta disso, segue fechado, em fase final de recuperação dos danos.

Por conta da tragédia que afetou Porto Alegre, Inter e Grêmio têm mandado jogos fora da capital. O Colorado atuou em quatro locais diferentes: Arena Barueri, no estado de São Paulo; Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul; Heriberto Hulse, em Criciúma; e Orlando Scarpelli, em Florianópolis.