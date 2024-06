Inglaterra, sem inspiração, empata com a Dinamarca na Euro 2024

Ingleses desperdiçam oportunidade de confirmar a classificação para as oitavas de final e definição fica para última rodada do Grupo C

Mesmo com o elenco mais valioso da Eurocopa 2024, a Inglaterra ainda não convenceu nesta edição do torneio. Nesta quinta-feira (20), os ingleses ficaram no empate em 1 a 1 contra a Dinamarca, na Frankfurt Arena, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C. Além disso, o time comandado pelo técnico Gareth Southgate desperdiçou a oportunidade de confirmar a classificação para as oitavas de final de forma antecipada. Dessa maneira, a definição das vagas ficarão para a próxima e última rodada.

Harry Kane abriu o placar para o ‘English Team’, enquanto Hjulmand, em bela finalização de fora da área, confirmou o empate para os dinamarqueses. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo.

Dessa maneira, a Inglaterra chegou aos quatro pontos e manteve a liderança isolada do Grupo C da Eurocopa. Ao mesmo tempo, a Dinamarca aparece na vice-liderança, com os mesmos dois pontos da Eslovênia, em terceiro. A Sérvia, por sua vez, é a lanterna da chave com apenas um ponto somado. Ou seja, todas as seleções ainda têm condições de classificação para as oitavas de final e a terceira e última rodada do Grupo C promete grandes emoções.