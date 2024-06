Holanda x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico entre as seleções pode definir uma classificação antecipada para as oitavas de final da Eurocopa 2024

Duelo de gigantes nesta segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. Holanda e França se enfrentam, nesta sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, em confronto direto pela liderança do Grupo D. Ambas as seleções estrearam com vitória e podem confirmar a classificação para as oitavas de final em caso de novo resultado positivo.

Como chega a Holanda

A Laranja Mecânica vem de uma boa estreia na Euro 2024, quando venceu a Polônia por 2 a 1 e pode assumir a liderança isolada do Grupo D em caso de vitória nesta sexta-feira. Além disso, o técnico Ronald Koeman poderá contar com o retorno do atacante Brian Brobbey, que ficou fora da estreia devido a um problema muscular. Assim, o treinador terá todos os jogadores à disposição e poderá entrar em campo com força máxima.

No momento, a Holanda leva a vantagem nos critérios de desempate e é a líder do Grupo D. Ao mesmo tempo, Polônia e Áustria, com zero, completam a chave respectivamente.