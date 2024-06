Grêmio iguala início de 2004, quando foi rebaixado

A trajetória do Grêmio no Campeonato Brasileiro já causa preocupação. Isso porque a equipe gaúcha vive uma sequência de derrotas no torneio. O cenário fez o Imortal igualar marca negativa de 20 anos. Atualmente, é o 18º colocado, com seis pontos. Caso o Vitória tenha sucesso no embate com o Atlético, o Tricolor pode perder mais uma posição.

O Grêmio perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão, na última quarta-feira (20). Com isso, alcançou a sua sexta derrota na Série A, após oito compromissos. Algo que não ocorria desde 2021. Aliás, cinco desses resultados negativos ocorreram de maneira consecutiva. A última vez que a equipe amargou uma sequência assim foi em 2004.