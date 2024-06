Gol de Bastos mantém o Botafogo com marca importante no BR-24

A equipe de Artur Jorge é o único participante da Série A que, em dez rodadas, balançou o coreto adversário em todos os compromissos. O Bahia, que visita o Flamengo, nesta quinta-feira (20), no Maracanã, pode igualar o Botafogo. Juventude e Criciúma também marcaram em todas as partidas desta edição. Porém, os sulistas entraram em campo menos vezes. Os gaúchos, em nove oportunidades. Os catarinenses, em oito.

O Botafogo não só manteve a liderança do Campeonato Brasileiro como também permaneceu com uma marca relevante em sua caminhada nesta edição do torneio. Nesta quarta-feira (19), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Bastos, no último lance, evitou a derrota para o Athletico-PR, decretou o 1 a 1 e deixou o Glorioso em uma posição de privilégio na competição.

Por falar em bola na rede, o Botafogo saiu de campo, no Colosso do Subúrbio, com o melhor ataque: 17 gols: média, portanto, de 1,7 por embate. O Flamengo, no entanto, com 16, pode ultrapassá-lo nesta jornada, diante do Tricolor de Aço, no Mário Filho.

Botafogo invicto

O Alvinegro também mantém uma invencibilidade de cinco partidas no Brasileirão e dez no total (acrescentando Copa do Brasil e Libertadores). A última derrota ocorreu no dia 5 de maio, para o Bahia por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Apesar da má atuação diante do Furacão e de muitas críticas dos torcedores, o técnico Artur Jorge ressaltou o espírito de luta para não deixar a peteca cair.

“Demos uma demonstração forte do caráter, de uma equipe que nunca se entrega, nunca se rende, vai em busca daquilo lutando até a exaustão. É importante também porque continuamos sem perder, para podermos dar continuidade ao nosso trabalho, ao que queremos enquanto meta final, mas que ajuda a reforçar não só aquilo que temos como força e capacidade mental, mas também contribuir com pontos num caminho que será longo e de grandes dificuldades”, argumentou o treinador.