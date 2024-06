Galvão Bueno detona demissão de Álvaro Pacheco no Vasco

Álvaro Pacheco foi demitido do comando técnico do Vasco após quatro jogos e revoltou Galvão Bueno, narrador da TV Globo

Através das redes sociais, o locutor desabafou sobre a decisão da diretoria cruzmaltina e relembrou a briga entre a diretoria do clube carioca com a SAF.

Nesta quinta-feira (20), o Vasco demitiu o técnico Álvaro Pacheco . A gota final para a saída foi a derrota para o Juventude por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A demissão causou surpresa em muita gente, entre eles, o narrador Galvão.

“Técnico do Vasco demitido depois de quatro jogos! Quem trouxe um português praticamente desconhecido? Quem demitiu? A culpa é dele ou da confusão entre clube e SAF? Pedrinho, amigo, bota ordem na casa! – escreveu Galvão Bueno.

Durante os quatro jogos de Álvaro Pacheco no Vasco, o time de São Januário não venceu. Foram três derrotas e apenas um empate. O resultado foi o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Galvão Bueno na Globo

Enquanto agita a rede social com postagens sobre os principais clubes do país, Galvão Bueno tem data marcada para voltar a tela da Globo. O seu contrato vai até dezembro e ele será integrante da Central Olímpica. O programa vai contar com Tadeu Schimitd e Fernanda Garay como apresentadores e o narrador será uma das atrações.