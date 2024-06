Flamengo marca no fim, vence o Bahia e assume liderança do Brasileirão

Em duelo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se deu melhor no fim e venceu o Bahia por 2 a 1, nesta quinta-feira (20/6), no Maracanã, pela 10ª rodada da competição nacional. Gerson abriu o placar, mas Everaldo deixou tudo igual para os tricolores ainda no primeiro tempo. O gol da vitória saiu da cabeça do zagueiro David Luiz nos acréscimos. Tanto os cariocas como os baianos tiveram momentos de superiodade no jogo e proporcionaram um duelo equilibrado.

Com o resultado, Flamengo deixa o Botafogo para trás e assume a liderança do campeonato, com 21 pontos. O Bahia, por sua vez, soma 19 e caiu para quinta colocação. Agora, os times voltam a entrar em campo no domingo, às 16h, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Fla faz clássico com o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Tricolor de Aço recebe o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova.

Equilíbrio

O Flamengo teve um início interessante com investidas pelo lado de Cebolinha, mas sem muito perigo. Depois disso, o Bahia começou a ter a posse de bola. E tinha certa tranqulidade para tocar e chegou a ter superiodade. No entanto, na primeira boa oportunidade, Gerson arriscou de fora da área e marcou um belo gol. Depois disso, o Fla seguiu no controle e não deixava o Tricolor com liberdade. Entrentanto, por falha de marcação, Everaldo marcou o de empate perto do fim do primeiro tempo.