Fernando Seabra defende Robert, e afirma que conta com Cássio

O técnico Fernando Seabra defendeu o atacante Robert após os erros do jogador na vitória do Cruzeiro contra o Fluminense, em partida do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19), no Estádio do Mineirão.

O atleta saiu chorando, mas o comandante do clube mineiro destacou a dedicação do seu jogador, enquanto esteve em campo.

“Temos que ressaltar a entrega coletiva. O jogo exigia isso num nível muito alto, devido às características adversárias. O Robert, especialmente considerando essa característica do jogo, foi muito importante. Ele foi muito agressivo na primeira pressão. Além disso, fez muitos movimentos de ataque nas costas da defesa adversária. Acontece, pode acontecer com qualquer jogador não ser feliz numa escolha. No contexto geral, apesar desses momentos que marcam o jogador em algumas circunstâncias, ele fez um belo trabalho coletivo”, disse Fernando na entrevista coletiva.