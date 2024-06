Ex-jogadores do Flamengo se arriscam em novo esporte; veja fotos

Filipe Luís e Rodinei atuaram juntos no Rubro-Negro por quatro temporada, de 2019 a 2022, e conquistaram cinco títulos pelo clube Crédito: Jogada 10

Se dentro de campo a parceria entre Filipe Luís e Rodinei já foi concretizada, chegou a hora de se aventurar nas quadras. A dupla se encontrou no Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira (19), para se arriscar em outra modalidade: o tênis. Inclusive, o registro do momento repercutiu – e muito – nas redes sociais, principalmente entre torcedores e ex-companheiros de Flamengo. Rodinei é mais ativo nas redes sociais e fez uma publicação no feed do Instagram com a legenda: “Que honra, Filipe Luís! Você é diferenciado demais, é sempre um prazer estar ao seu lado”. Na sequência, o técnico da equipe sub-20 do Flamengo respondeu: “Que espetáculo, Rodi. Te amo, irmão”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Companheiro da dupla nos tempos de Flamengo, Diego Ribas também apareceu nos comentários para questionar sobre o resultado final da partida: “Que dupla! Quem ganhou?”. A dúvida foi reiterada por Alexandre Pato, ex-jogador do São Paulo.

“Mentira! Quero saber quem ganhou”, escreveu Alexandre Pato. O atacante, que está afastado do futebol temporariamente, é apaixonado por tênis e se mantém ativo na prática do esporte durante as horas vagas. Filipe Luís assume sub-20 do Flamengo A carreira de Filipe Luís como treinador se iniciou no início deste ano, mas já pode ser considerada triunfante. Na última segunda-feira (17), o técnico conquistou a Copa Rio Sub-17 em cima do Vasco da Gama, em pleno São Januário – seu primeiro título pelas categorias de base do Flamengo. Agora, o ídolo e técnico do Flamengo tem outro desafio pela frente. Isso porque Filipe Luís foi escolhido para substituir Mário Jorge, que se transferiu para Arábia Saudita, no comando da equipe Sub-20 do clube. O Rubro-Negro disputa o Carioca e o Campeonato Brasileiro da categoria.