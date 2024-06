Everton Ribeiro é ovacionado no Maracanã, mas lamenta resultado: ‘Eles são decisivos’

Atuando pela primeira vez contra o Rubro–Negro, desde sua saída ao final de 2023, meia destacou qualidade do rival e recepção dos torcedores

O meia Everton Ribeiro enfrentou o Flamengo pela primeira vez desde que deixou o clube ao final da última temporada. Agora defendendo o Bahia, a torcida Rubro-Negra o ovacionou ao final da partida. Como homenageado, Everton ficou sozinho no campo recebendo o carinho dos torcedores e comentou sobre o momento. O time da Gávea venceu por 2 a 1, no Maracanã.

“Foi um jogo muito especial para mim. Foi o meu primeiro jogo no Maracanã diante dessa torcida maravilhosa que sempre me apoiou. Fizemos um grande jogo, tivemos oportunidades, mas sabemos que contra o Flamengo, até o último minuto, eles são decisivos e perigosos”, falou Everton.

O Flamengo venceu o Bahia, e assumiu a liderança do Brasileirão. Por sua vez, o time baiano é o quinto colocado, com 18 pontos. Everton analisou como foi o jogo entre as equipes.