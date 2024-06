Espanha faz grande jogo, vence a Itália e vai às oitavas da Euro 2024

Fúria conquista vitória por 1 a 0, mantém 100% de aproveitamento e fica com a liderança isolada do Grupo B Crédito: Jogada 10

Com uma das melhores atuações na Eurocopa 2024, a Espanha venceu a Itália por 1 a 0, nesta quinta-feira (20), e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final. Embora o placar não tenha refletido a grande superioridade dos espanhóis, o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente dominou praticamente os 90 minutos e, com ritmo acelerado, empilhou chances para vencer a partida válida pela segunda rodada do Grupo B. O zagueiro Calafiori, contra, anotou o único gol da partida na Veltins-Arena, casa do Schalke 04, na Alemanha. Dessa maneira, a Espanha chegou aos seis pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo B. Além disso, os espanhóis estão classificados para as oitavas de final da Euro, uma vez que mesmo que perca a próxima e última rodada da fase de grupos, vai terminar, no mínimo, como uma das melhores terceiras colocadas. Por outro lado, a Itália segue com os três pontos conquistados na partida de estreia e contou com o empate entre Albânia e Croácia, na última quarta-feira (19), para seguir na vice-liderança do Grupo B.

Na próxima e última rodada da fase de grupos, a Espanha enfrenta a Albânia na segunda-feira (24), às 16h (de Brasília). Por outro lado, Croácia e Itália disputam o outro jogo do Grupo B no mesmo dia e horário para definir quem avança de fase. O jogo Com muita movimentação, a Espanha tomou conta do jogo no primeiro tempo e a Itália só conseguiu finalizar ao gol nos acréscimos. Nico Williams e Lamine Yamal criaram as chances mais perigosas da primeira etapa. Por outro lado, os italianos apostaram nos contra-ataques, que não aconteceram. A primeira finalização da Itália saiu somente nos acréscimos e longe do gol, já a Espanha bateu nove vezes, sendo quatro na direção da meta de Donnarumma, que fez uma grande defesa em finalização de Fabián Ruiz. A Itália voltou do intervalo com duas alterações na equipe, mas não foi o suficiente para evoluir no jogo. Dessa maneira, a Espanha abriu o placar aos 10 minutos, em gol contra de Calafiori, após boa jogada de Nico Williams pelo lado esquerdo. O gol animou a Fúria, que colocou muita pressão no ataque e empilhou chances para ampliar. Dessa maneira, Nico Willams quase teve sua grande atuação recompensada com um golaço. No entanto, o lindo chute colocado parou no travessão de Donnarumma. O goleiro italiano ainda fez outras grandes defesas e evitou um placar mais elástico.