Eslováquia x Ucrânia: Onde assistir, escalações, arbitragem

Eslováquia e Ucrânia se enfrentam nesta sexta-feira (21/6), pela segunda rodada do Grupo E da Eurocopa. Como vem de vitória surpreendente sobre a favorita Bélgica (1 a 0), o time eslovaco já virou a surpresa da competição. Agora, tenta ratificar o bom momento diante de um rival ucraniano que foi surrado pela Romênia na estreia (3 a 0) . O jogo será às 10h (de Brasília) no Espirit Arena, em Dusseldorf.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 10h (de Brasília).

Como está a Eslováquia

Sem problema algum com lesão ou suspensão, o técnico italiano Francesco Calzona vai repetir a base que surpreendeu e venceu o Bélgica na partida de estreia. Porém, caso faça alguma mudança, esta seria no setor ofensivo, poupando Schranz e começando com Suslov.

Como está a Ucrânia

O técnico Rebrov sabe que o time não pode repetir o péssimo jogo contra a Romênia. Por isso, deve promover mudança no meio de campo, onde Brazhko e Stepanenko brigam por uma vaga. Mas a tendência é a de que o primeiro entre, já que está em ótima fase e Stepanenko, titular inquestionável, foi mal na estreia. Também não seria surpresa a mudança do goleiro. Lunin (reserva do Real Madrid) esteve inseguro contra o romenos. Assim, pode dar uma chance a Trubin (titular do Benfica).