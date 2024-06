Emprestado pelo Vasco, Orellano anota golaço do meio-campo na MLS

No confronto desta quarta-feira (19), Luciano Acosta (duas vezes) e Kevin Kelsy marcaram os outros gols da equipe, que ocupa a segunda colocação da Conferência Leste da MLS. No momento, são 39 pontos, com doze vitórias, três empates e três derrotas. Atrás apenas do Inter Miami de Messi, Suárez e cia.

Números pelo Cruz-Maltino

O meia-atacante Luca Orellano chegou ao Vasco em janeiro de 2023. O Cruz-Maltino pagou ao Vélez Sarsfield-ARG cerca de US$ 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões na época) por 60% dos direitos. Na temporada passada, aliás, teve uma performance irregular. Em meio a lesões, não se firmou e teve curtas sequências como titular. Tanto é que só deu uma assistência e fez um gol, em outubro, contra o Cuiabá.

No começo deste ano, pediu para sair do clube e não seguiu com a delegação para o Uruguai. Então, foi titular nas duas primeiras partidas, com o time B, e fez um dos gols no 3 a 3 com o Sampaio Corrêa.