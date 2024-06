Em súmula, arbitro relata ofensas de vice-presidente do Fluminense

De acordo com o árbitro Matheus Delgado Candançan, o dirigente Mattheus Montenegro proferiu as seguintes frases: 'safado' e "'filho da p...' Crédito: Jogada 10

Após a partida entre Cruzeiro e Fluminense, no Mineirão, o árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) relatou que foi xingado pelo vice-presidente tricolor, Mattheus Montenegro. Na súmula do confronto, que terminou 2 a 0 para a Raposa, o profissional afirmou que o dirigente proferiu as seguintes frases: "safado" e "filho da p…". "Enquanto nos dirigíamos para o vestiário, fomos abordados na área mista pela sr. Mattheus Reis e Montenegro, vice-presidente do Fluminense Football Club, que proferiu as seguintes palavras em nossa direção: 'Você acabou com o jogo no primeiro tempo, seu safado filho da p***, só dá pênalti para um lado", escreveu o árbitro.

Ainda no primeiro, a irritação tomou conta dos jogadores do Fluminense. Afinal, eles entenderam que o árbitro não deveria ter assinalado pênalti após a bola tocar na mão de Thiago Santos. Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz também criticou a decisão do árbitro de campo e do VAR. “A equipe conseguiu produzir, poderia ter ganho o jogo, mas perdeu. Teve um pênalti que, na minha opinião, foi inexistente. O árbitro teve interferência direta na partida”, comentou o treinador. Além disso, o Fluminense contesta um possível pênalti não marcado na segunda etapa. Logo após o cruzamento de Keno, a bola desviou no pé de Ramiro e tocou na mão do meio-campista. O árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) e a auxiliar que estava no VAR, Daiane Muniz (Fifa/SP), não interpretaram como pênalti.