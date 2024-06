Em meio à crise, Diniz está suspenso e não comandará Fluminense no clássico

Atuação contra o Flamengo pode ser determinante para o futuro do técnico à frente do Tricolor, que recebeu o terceiro cartão amarelo

Afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou a perder na temporada. Desta vez para o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 0, algo que colocou a equipe na última colocação. Assim, diante da crise, o técnico Fernando Diniz está suspenso e não comandará o Tricolor no clássico com o Flamengo, neste domingo (23), Às 16h (de Brasília), no Maracanã, que pode ser decisivo para a sua permanência.

Nenhuma movimentação será feita pela diretoria antes do confronto com o arquirrival. No entanto, o revés para a Raposa aumentou a pressão em cima do comandante, que não consegue fazer a equipe reencontrar o bom futebol. Uma nova derrota, desta vez diante do maior rival, pode fazer o caldo entornar de vez e acarretar na demissão.