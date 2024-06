Dono do Manchester United se espelha no Real Madrid: ‘Trabalho fabuloso’

Novo acionista majoritário do Manchester United, Jim Ratcliffe já tem um modelo no qual promete se inspirar para a reconstrução do clube inglês. Assim, em seu discurso, o empresário citou o Real Madrid como meta para que os Diabos Vermelhos se espelhem e voltem a triunfar no futebol europeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Precisamos estar onde o Real Madrid está hoje, mas no momento não estamos. Levará tempo. Não é como um interruptor de luz, que é só ligar. O Real Madrid fez um trabalho fabuloso”, disse Ratfcliffe, em entrevista ao canal “Bloomberg”.