David Luiz enaltece elenco após fazer gol que coloca o Flamengo na liderança

Zagueiro marcou gol decisivo nos acréscimos de partida contra o Bahia, destaca a dificuldade do Brasileirão e fala sobre comemoração

David Luiz marcou o gol decisivo que deu ao Flamengo a vitória e a liderança no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, no Maracanã. Apesar de ser considerado o herói do jogo, o jogador enfatizou o esforço coletivo de todo o time ao longo da competição.

“Não é só sobre mim, mas sim sobre o desempenho coletivo. Sabemos que perdemos grandes jogadores para a Copa América, mas todos contribuem desde o início da temporada. No último jogo, foi o Everton, um garoto talentoso, que trabalha duro. A partida foi uma mensagem para aqueles que acreditam na força do grupo”, comentou David Luiz.

Com a vitória, o Flamengo alcança 21 pontos em 10 rodadas, assumindo a liderança isolada. David Luiz destacou o que o clube precisa para conquistar o Brasileirão.