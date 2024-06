Coudet confirma venda de Maurício pelo Inter: ‘Foi necessário para sobreviver’

A negociação para a saída do meio-campista Mauricio do Inter está completa. A confirmação veio através do técnico Eduardo Coudet, após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última quarta-feira (19), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, o comandante argentino foi contundente sobre o jogador de 22 anos e lamentou a venda. O jovem era titular em sua equipe.