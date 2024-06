Corinthians renova contrato com herói do título da Copinha

Kayke fez o gol da conquista do Corinthians. Ele vinha atuando com o sub-20, mas será relacionado para enfrentar o Athletico-PR

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (20) a renovação do contrato o jovem Kayke, herói do título da Copinha este ano. O jogador tinha vínculo até março de 2025 e assinou até o fim de 2027 com o Timão.

Aos 20 anos, Kayke vinha atuando pela equipe sub-20 do Corinthians. Porém, ficou fora da viagem com o grupo de juniores para Jaú, onde o time joga nesta sexta (21). Afinal, o atacante será relacionado para o confronto dos profissionais contra o Athletico-PR, no domingo, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba.