Corinthians notifica o Vasco por dívida por Lucas Piton

O diretoria do Corinthians notificou o Vasco por dívida de 1,5 milhões de euros (R$ 8,7 milhões na cotação atual) pela contratação de Lucas Piton, realizada no começo de 2023.

A informação é do “ge”, divulgada nesta quinta-feira (20). O Cruz-Maltino comprou 60% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões à época) em seis parcelas de 500 mil euros. Como o Corinthians tinha dívida com a Elenko Sports, empresa de agenciamento de atletas, cinco das parcelas seriam repassadas, então, à empresa, em negociação envolvendo o próprio Vasco.

