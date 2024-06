Corinthians discute futuro de António Oliveira

Desempenho abaixo e início ruim de Brasileirão colocam treinador na berlinda Crédito: Jogada 10

O Corinthians discute internamente o futuro do técnico António Oliveira. A derrota para o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro, marcou a sexta partida seguida da equipe sem vitórias. Além disso, o Timão entrou na zona de rebaixamento, o que deixa o trabalho do português em dúvida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde que assumiu o comando do Corinthians, António Oliveira tem 24 jogos, com 12 vitórias, seis empates e seis derrotas. O aproveitamento é de 58%. Contudo, o desempenho e o dia a dia do treinador começaram a ser avaliados. A conclusão é que o time pode apresentar um futebol melhor do que o atual.

A diretoria não deve demitir o treinador neste momento. Augusto Melo, presidente do clube, deve dar mais uma chance ao treinador para dar tempo de ir ao mercado e verificar as opções. Assim, é inegável que o trabalho do português passa por um momento delicado. António Oliveira também incomodado no Corinthians Apesar da diretoria avaliar o trabalho do treinador como insatisfatório, António Oliveira também vem mostrando incômodo no dia a dia do Corinthians. Afinal, ele perdeu jogadores importantes neste meio de projeto, como Cássio e Paulinho, além das iminentes saídas de Carlos Miguel e Vera. Além disso, ele vem cobrando insistentemente por reforços. Outros problemas como o extracampo, escândalos com a patrocinadora máster e a demissão de Thiago Gasparino, responsável pelo mapeamento de possíveis reforços no mercado, também pesam para a insatisfação de António Oliveira. Mesmo assim, o treinador não se enxerga pressionado no cargo.