Corinthians demite Danilo da equipe sub-20

Atual campeão da Copinha, treinador não resistiu à campanha ruim no Brasileirão da categoria e acabou desligado do clube

Danilo não é mais técnico do sub-20 do Corinthians. O treinador foi demitido do cargo na manhã desta quinta-feira (20) pela diretoria das categorias de base do clube. O Timão ainda não definiu o seu substituto. Além disso, o auxiliar Vinicius Marques, o preparador físico Renan Lima e o preparador de goleiros Moisés Campos, que integravam a comissão técnica, também foram desligados.

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Danilo começou sua carreira de treinador no clube em 2021, assumindo a extinta equipe sub-23. No início de 2022, o técnico passou a comandar a equipe sub-20. Após um período de altos e baixos, o treinador chegou ao ápice após conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano.