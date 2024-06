Copa América 2024: veja as principais informações do Brasil

Seleção Brasileira está no Grupo D junto com Colômbia, Paraguai e Costa Rica

Em meio a uma reformulação e passagem de bastão, a Seleção Brasileira disputará a Copa América de 2024 com a esperança de conquistar o 10º título da história. Entretanto, para conseguir isso, o técnico Dorival Júnior terá que encontrar o equilíbrio desejado durante a preparação. A principal esperança do Brasil é o atacante Vini Jr, que assume o papel de protagonista no lugar de Neymar na equipe. Veja abaixo as principais informações do Brasil:

Veja a tabela da Copa América 2024!

Vice-campeão da Copa América de 2021, o Brasil disputa a competição pela 38ª vez na história. Buscará o décimo título para diminuir a distância para Uruguai e Argentina, ambos com 15. O último título da Seleção Brasileira foi em 2019, no Maracanã. Também amargou o vice para os argentinos dois anos depois. O Brasil vive um momento de reformulação e ainda não se encontrou após a saída do técnico Tite logo depois da eliminação para a Croácia nas quartas da Copa-2022. Dorival Júnior é o terceiro técnico desde então. Enfim, busca a constância que Ramon Menezes e Fernando Diniz não conseguiram encontrar.