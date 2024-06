Copa América 2024: veja as principais informações da Colômbia

Com uma nova geração talentosa, a Colômbia chega com a expectativa alta na Copa América de 2024 . A seleção aposta em jovens talentosos como Jhon Arias, do Fluminense, e Luis Díaz, do Liverpool-ING, além de jogadores experientes como o meia James Rodríguez, do São Paulo, e o atacante Rafael Borré, do Internacional. Enfim, sonha em encerrar o jejum de 23 anos e conquistar o tão sonhado bicampeonato da competição continental. Veja abaixo as principais informações da Colômbia :

Convocados

Goleiros: David Ospina (Al Nassr), Camilo Vargas (Atlas) e Álvaro Montero (Millonarios)

Defensores: Davinson Sanchez (Galatasaray), Santiago Arias (Bahia), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Jhon Lucumí (Bologna), Carlos Cuesta (Genk) e Deiver Machado (Lens)

Apoiadores: James Rodriguez (Sao Paulo), Mateus Uribe (Al Sadd), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Fernando Quintero (Racing), Jorge Carrascal (Dynamo Moscow), Jhon Arias (Fluminense), Kevin Castaño (Krasnodar), Richard Ríos (Palmeiras), Kevin Castaño (Krasnodar), Yáser Asprilla (Watford) e Sebastián Gómez (Coritiba)

Atacantes: Luis Díaz (Liverpool), Rafael Santos Borré (Internacional), Miguel Borja (River Plate), Jhon Córdoba (Krasnodar), Luis Sinisterra (Bournemouth) e Jhon Durán (Aston Villa)

