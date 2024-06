Copa América 2024: conheça as seleções do Grupo C

Estados Unidos é o anfitrião da competição e cabeça de chave da chave, que ainda conta com Uruguai, Panamá e Bolívia Crédito: Jogada 10

Anfitrião da Copa América de 2024, os Estados Unidos são o cabeça de chave do Grupo C. Mas terão que superar obstáculos difíceis para chegar no mata-mata. O grupo ainda conta com o Uruguai, maior campeão da competição com 15 títulos. Panamá, que foi algoz da seleção americana na Copa Ouro da Concacaf de 2023, e Bolívia completam a chave. Veja abaixo as principais informações do Grupo C: Veja a tabela da Copa América 2024! Estados Unidos O anfitrião da Copa América disputa a competição pela quinta vez na história, sendo a segunda como país-sede. Em 2016, quando sediou o evento, conseguiu um quarto lugar. Igualou a melhor marca obtida no Uruguai em 1995. Campeão da Liga das Nações da Concacaf e semifinalista da Copa Ouro de 2023, os americanos chegam com a expectativa alta para a Copa América. O principal destaque da equipe é o atacante Christian Pulisic, do Milan, da Itália, e Weston McKennie, da Juventus, da Itália. O elenco ainda conta com outros nove nomes que atuam no futebol inglês, sendo a maioria na elite.

Convocados

Goleiros: Matt Turner (Nottingham Forest), Ethan Horvath (Cardiff City) e Sean Johnson (Toronto FC)

Defensores: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Fulham), Shaq Moore (Nashville SC), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Kristoffer Lund (Palermo) e Mark McKenzie (Genk)

Apoiadores: Tyler Adams (Bournemouth), Yunus Musah (Milan), Giovanni Reyna (Nottingham Forest), Weston McKennie (Juventus), Luca de la Torre (Celta Vigo), Johnny Cardoso (Real Betis) e Malik Tillman (PSV)

Atacantes: Christian Pulisic (Milan), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Brenden Aaronson (Union Berlin), Haji Wright (Coventry City), Folarin Balogun (Monaco), Timothy Weah (Juventus) e Josh Sargent (Norwich City) Uruguai Recordista em participações da Copa América, o Uruguai disputa a competição pela 46ª vez na história e busca o 16º título para se isolar como o maior campeão, Afinal, atualmente está empatado com a Argentina. O último título da Celeste aconteceu em 2011, na Argentina. Desde então, foram quatro participações, três eliminações nas quartas de final e uma na fase de grupos. Vice-líder das Eliminatórias, a equipe comandada pelo treinador Marcelo Bielsa tem como principal estrela o centroavante Luis Suárez, do Inter Miami, dos Estados Unidos. Mas além deles contam do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, do volante Valverde, do Real Madrid, e do atacante Darwin Núñez, do Liverpool. Outro destaque é De La Cruz, do Flamwngo. Aliás, A seleção uruguaia também conta com outros quatro jogadores do Flamengo: os laterais Guillermo Varela e Matías Viña e Giorgian de Arrascaeta. Este último, diferentemente do que ocorrer no Flamwngo., onde é o maior astro de um time de astros, é reserva na Celeste. Afinal, Bielsa prewfere um meio de campo com forte poder de marcação. Assim Arrasca é opção ofensiva quando necessário.