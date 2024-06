Confira os próximos cinco jogos do Fluminense na temporada

Tricolor tem três jogos no Maracanã para tentar se recuperar no Brasileirão. Início da sequência, porém, é no clássico com o Flamengo

Em último no Brasileirão, o Fluminense tem dois jogos seguidos como mandante para tentar se recuperar no torneio. Confira, então, os próximos cinco jogos do Flu na temporada – todos pela competição nacional.

A sequência começa no difícil clássico diante do Flamengo, no Maracanã, já neste domingo (23), às 16h (de Brasília). O Tricolor vem em momento complicado em clássicos. Não sabe o que é vencer o Fla há confrontos, aliás.

LEIA MAIS: Lima, do Fluminense, pede desculpas à torcida e mira recuperação: ‘Lutar até o final’