CBF lança campanha ‘This is Brasil’ para a Copa América

A intenção da entidade é provocar uma reflexão acerca da escrita do nome 'Brasil' fora do país

A CBF lançou, nesta quinta-feira (20), a nova campanha da entidade para a Copa América deste ano. Com o slogan “This is Brasil”, a iniciativa busca provocar uma reflexão sobre a grafia do nome do país no exterior, historicamente abordada com a letra “Z” no lugar do “S”.

“A letra ‘S’ é utilizada como símbolo do espírito da nossa gente, representando o sorriso, o samba, e a ginga que caracterizam nossa cultura. O ‘S’ é a curva, o balanço, a flexibilidade de um povo conhecido por sua alegria e sabedoria. É a raiz do ritmo, da dança, e da resiliência de nossa gente, que se adapta e supera adversidades com garra e criatividade”, detalhou a CBF, em seu site oficial.