CBF divulga áudios do VAR de lances do duelo entre Cruzeiro x Fluminense

Tricolor contesta decisões do árbitro de campo e do VAR em dois lances em que a bola toca na mão de defensores na área

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, na manhã desta quinta-feira (20), o áudio do VAR na vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Mineirão. O jogo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e colocou o Tricolor carioca na lanterna após o revés. No entanto, a equipe carioca ficou na bronca com dois lances de mão na área, que resultaram em interpretações diferentes.

No primeiro deles, o árbitro de campo assinalou o pênalti a favor da Raposa, ainda no primeiro tempo. De acordo com a assistente do VAR, Daiane Muniz (Fifa/SP), Thiago Santos ampliou o espaço corporal e o braço não estava em posição natural.